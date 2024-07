Dinslakener Kommunalpolitik FDP-Mann wettert gegen bequemlichkeitsliebende Ratmitglieder

Mit einem offenen Brief, in dem es ums Sparen geht, hat sich Lothar Herbst, Ratsmitglied der UBV, an Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und die Fraktionen im Stadtrat gewandt. Darin stellt er fest, dass die Kommunalpolitiker angesichts der drohenden Haushaltssicherung übereingekommen seien, zuallerletzt an der Bildung für Kinder, den Kindertagesstätten und der Jugendförderung zu sparen. Allerdings nehme er davon die viel zu teuren Abiturfeiern in der Kathrin-Türks-Halle aus.