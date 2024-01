Verwaltung zukunftsfähig machen FDP für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Rathaus

Nach Überzeugung der Liberalen könnte KI im telefonischen Bereich eingesetzt werden, um dort die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. In der Verwaltung könnten KI-Methoden dazu beitragen, Prozesse so zu gestalten, dass Bürgeranfragen effizienter bearbeitet und die Verwaltungsdienstleistungen verbessert werden. „Monotone und fehleranfällige Routineaufgaben sollten an Maschinen delegiert werden, sodass menschliche Ressourcen für anspruchsvollere Tätigkeiten genutzt werden können“, so die FDP weiter. Sie erwartet, dass durch den gezielten Einsatz von KI die Lebensqualität der Bürger verbessert, Dienstleistungen effizienter erbracht und innovative Lösungen für alltägliche Herausforderungen geschaffen werden. Zudem geht die FDP von einer Personaloptimierung aus, da durch die Digitalisierung eingespartes Personal an anderer Stelle innerhalb der Verwaltung eingesetzt werden kann, wo Bedarf besteht. Quer-Zertifizierungen und Umbesetzungen würden einen effektiven Personaleinsatz ohne Entlassungen ermöglichen.