Kommunalpolitik in Dinslaken FDP: Wahlplakate nur noch an ausgewiesenen Standorten erlauben

In Wahlkampfzeiten ist das wilde Plakatieren weit verbreitet. Über Nacht prangen dann entlang der Hauptverkehrsstraßen und an weiteren viel befahrenen Straßen in der Innenstadt die Wahlplakate von Parteien und ihren Kandidaten an Laternenmasten und Straßenbäumen. Nicht selten sogar ein Plakat über dem anderen. Diesen Wildwuchs will die FDP-Fraktion nun unterbinden. Deshalb haben die Liberalen einen Antrag eingebracht, in dem sie sich für „die Einrichtung einheitlicher Plakatierungsflächen an ausgewählten, strategischen Punkten in unserer Stadt“ aussprechen. Mit ihrem Antrag zielt die Fraktion darauf ab, „das Stadtbild zu verbessern, die Nachhaltigkeit zu fördern und Ressourcen zu schonen“.