Antrag an den Rat FDP strebt Kooperation mit dem Tierheim Wesel an

Die Stadt Dinslaken, die selbst kein eigenes Tierheim besitzt, kooperiert schon seit Jahren mit der Tierpension Sandforter Hof in Moers. Fundtiere können dort abgegeben werden. Sie werden dort gepflegt und erhalten, falls notwendig, gibt’s auch medizinische Versorgung. Allerdings wissen viele Bürger nichts von der Kooperation mit der Moerser Tierpension und wenden sich deshalb eher an das Tierheim in Wesel. Die FDP-Fraktion macht sich nun dafür stark, dass die Kommune das Tierheim Wesel finanziell unterstützt, in dem sie die Kosten für Unterbringung und Pflege der Tiere aus Dinslaken übernimmt.