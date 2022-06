Verwaltungsstrukturreform gefordert : FDP rügt schlechten Informationsfluss

Die FDP-Ratherren (von links) Felix Ülhoff, Gerald Schädlich und Dennis Jegelka kritisieren die Stadtverwaltung. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Die Dinslakener Liberalen sehen die Mitwirkungsrechte der Ratsmitglieder und Fraktionen durch die Stadtverwaltung verletzt. Das dürfe sich nicht wiederholen.

In der Dinslakener Verwaltung läuft nach Ansicht von Gerald Schädlich einiges schief, was die Information der Ratsmitglieder betrifft. So beklagt der Vorsitzende der FDP-Fraktion, dass manche E-Mail aus dem Rathaus die Liberalen nicht erreicht. Als Beispiell nennt er eine E-Mail, die unter dem Datum 19. Mai von der Verwaltung auf den Weg gebracht worden sein soll und in der für den 30. Mai eingeladen wurde. An dem Tag sollte sich der Bewerber für die noch noch offfene Beigeordnetenstelle vorstellen. „Diese Mail hat die FDP nicht erreicht“, bedauert Schädlich und stellt fest: „Es kommt häufig vor, dass E-Mails aus dem Rathaus irgendwo stecken bleiben.“

Außerdem sei der Zeitraum von nichtmals 14 Tagen, der zwischen der Einladung und dem Vorstellungtermin liege, viel zu kurz, angesichts der Bedeutung, denn schließlich gehe es um die Besetzung einer Schlüsselposition im Rathaus. Schädlich verweist in diesem Zusammenhang auf ein Urteil des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts, nach dem den für die Besetzung von Beigeordnetenstellen zuständigen Gremien ausreichen Zeit gegeben werden müsse, sich mit dieser Thematik zu befassen. Der Fraktionschef hat den Eindruck, dass Ratsmitglieder und Fraktionen von der Verwaltung „als Abnicker angesehen werden“.

Zudem beklagt Gerald Schädlich, dass die Verwaltung mit Informationen hintern Berg zurückhalte. Die FDP-Fraktion stellte Anfang Mai die schriftlich Anfrage, ob die Findungskommission zur Besetzung der noch offenen Beigeordnetenstelle wieder zusammentrete, um eine Bestenauslese zu gewährleisten. Mit Datum 24. Mai antwortete die Bürgermeisterin schriftlich auf diese Anfrage. „Es ist vorgesehen, dass sich geeignete Bewerber/innen der Findungskommission vorstellen“, hieß es in dem Schreiben. Warum in der Antwort allerdings nicht stand, dass der Bewerber sich am 30. Mai vorstellen würde, kann Schädlich nicht nachvollziehen. Er vermisst die Transparenz des Verwaltungshandelns. Zudem hätte er gern gewusst, wie viele Bewerber es für den Rathausposten gegeben hat, ob es nur den einen gab oder ob andere von der beteiligten Personalberatung aussortiert worden sind.

Für die Zukunft erwartet Gerald Schädlich einen anderen Umgang von der Verwaltung mit den Ratsmitgliedern. Er kündigte an, sich deshalb an Bürgermeisterin Michaela Eislöffel zu wenden und das bisherigen Verhalten der Verwaltung förmlich zu rügen. Die Rüge, so der Liberale, soll die Bürgermeisterin nicht persönlich nehmen.

Sollte die Rathauschefin allerdings zu dem Ergebnis kommen, allles sei nach Recht und Gesetz gelaufen, will die FDP sich an den Landrat als Aufsichtsbehörde wenden. Gegebenenfalls stehe auch noch der Klageweg offen, obwohl Schädlich dies vermeiden möchte. „Wo sind wir in Dinslaken angelangt, wenn wir unsere Rechte über Gerichte einfordern müssen“, fragt der Liberale.

Von der Verwaltung erwartet der FDP-Fraktionschef, dass sie nach dem Verschicken von E-Mails eine Empfangsbestätigung einfordert, auf Rückmeldung wartet und auch mal nachfragt, wenn es keinerlei Reaktion gibt. „Eine E-Mail ist schließlich kein Garant dafür, dass ein Schriftstück tatsächlich ankommt“, sagt Gerald Schädlich.