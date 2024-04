Trotz Kritik des Flüchtlingsrates und der Amnesty-Gruppe FDP hält an der Einführung der Bezahlkarte fest

Die Fraktion der FDP im Stadtrat hält an ihrer Forderung fest, in Dinslaken die Bezahlkarte für Geflüchtete einzuführen. Dies auch, nachdem sich der Flüchtlingsrat und die Amnesty-Gruppe in einem Offenen Brief, der an die Dinslakener Verwaltungsspitze gerichtet worden ist, strikt gegen die Bezahlkarte ausgesprochen haben und deren Einführung als „diskriminierend und verfassungswidrig“ bewerten.