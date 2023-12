Anträge der Dinslakener Liberalen FDP für Schaffung einer Rheinpromenade an der alten Emschermündung

Für die Förderung des Tourismus und des Ausflugsverkehrs in Dinslaken setzt sich die FDP-Fraktion ein. Sie regt deshalb die Entwicklung einer Rheinpromenade an der alten Emschermündung in Eppinghoven an. Dort könnten zusätzlich Geschäfte und gastronomische Angebote zur Steigerung der Attraktivität beitragen.