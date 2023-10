Dennis Jegelka kritisiert Dinslakener Stadtverwaltung FDP will wissen, wer nicht im Rats-TV zu sehen will

Ab Mitte Oktober wird der Podcast „Offen gesagt“ einmal pro Woche aus der Geschäftsstelle der FDP Dinslaken gesendet. Die Hosts des Podcasts, die Ratsherren Dennis Jegelka und Felix Ülhoff, laden die Bürger dazu ein, sich aktiv am Gespräch zu beteiligen. Das Motto lautet: „Offenes Mikrofon für alle!“ In Podcast-Episoden von 1 bis 1,5 Stunden werden lokale Themen und Ereignisse diskutiert. Die FDP Dinslaken legt besonderen Wert darauf, die Bürger in den Dialog einzubeziehen und ihre Anliegen zu hören, heißt es in einer Mitteilung. Daher sind Zuschauer willkommen, die Aufzeichnungen live in der Geschäftsstelle der FDP Dinslaken zu verfolgen.