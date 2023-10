Kommunalaufsicht eingeschaltet FDP: Landrat soll Ratsbeschluss zu Steag-Millionen beanstanden

Die FDP-Fraktion macht Front gegen den mehrheitlich gefassten Beschlusss des Rates, bis zu 110 Millionen Euro aus dem Verkauf der Steag und den erzielten Gewinnen an die Stadtwerke Dinslaken zu überweisen. Nach Mitteilung der Liberalen haben sie mit Datum 19. Oktober, also einen Tag nach der betreffenden Ratssitzung, sich an den Landrat gewandt und beantragt, dass dieser als zuständige Aufsichtsbehörde den gefassten Beschluss beanstandet. Bereits in der Sitzung hatte die FDP gegen den Verwaltungsvorschlag gestimmt, mit den zu erwartenden Steag-Millionen die Rücklage des kommunalen Versorgungsunternehmens zu stärken. Das Geld soll dazu eingesetzt werden, die Wärmewende in Dinslaken zu finanzieren.