Kostenpflichtiger Inhalt: Altes Stammen-Haus zur Unkenntlichkeit saniert : Stadt besteht auf Fassaden-Verschönerung

Das Stammen-Haus. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Ob ein Bußgeld fällig wird, zeigt sich noch. Doch die Stadt Dinslaken besteht darauf, dass der Anblick des Stammen-Hauses nicht bleibt, wie er jetzt ist. Der Stadtmarketingverein übt unterdessen harsche generelle Kritik an der Stadt.

Zumindest der derzeit ernüchternde Anblick des Stammen-Hauses soll nicht so bleiben, wie er ist. Die Stadt wird voraussichtlich noch in dieser Woche in einem Gespräch mit dem neuen Eigentümer der Immobilie erörtern, „wie die Fassade wieder mit der Gestaltungssatzung in Einklang gebracht werden kann“, so Stadt-Sprecher Marcel Sturm.

Ob und in welcher Höhe tatsächlich Bußgelder für die Veränderung des historischen Gesamtbildes fällig werden – die Rede war bislang von möglichen Strafen bis zu 100.000 Euro – werde sich frühestens danach andeuten. „Man kann ja kein Bußgeld festlegen, bevor nicht der ganze Fall erörtert ist und die Fakten alle auf dem Tisch liegen“, so Marcel Sturm. Und nur anhand von Fakten wolle die Stadt sich zu der Sache „eine Haltung erarbeiten“.

Info Stadtmarketingverein seit zwei Jahrzehnten Gründung Gegründet wurde der Verein vor 20 Jahren, im Mai 2000. Beteiligt waren die damalige Bürgermeisterin Sabine Weiss und der Vater des heutigen Vorsitzenden. Zweck Helfen, damit die Stadt positiv wahrgenommen wird.

Die einstmals charakteristisch-schmuckvolle Fassade des so genannten Stammen-Hauses in der Dinslakener Fußgängerzone ist wie berichtet durch eine Sanierung zur Unkenntlichkeit verändert worden. Unter anderem wurde im Zuge dessen das Glockenspiel von der Mauer entfernt und beim Schrotthändler zerstört.

Im Gespräch mit dem Käufer des Hauses werde es nun unter anderem darum gehen, wie genau die Immobilie bearbeitet worden sei. „Da ist natürlich eine Dämmung drauf. Aber wie ist die angebracht? Und was ist vielleicht noch darunter?“, erklärt Marcel Sturm. Immerhin wäre theoretisch denkbar, dass ältere Elemente zwar verdeckt, aber noch erhalten und zu retten seien. Auch werde es wohl von Bedeutung sein, wie einsichtig sich der Hauseigentümer zeige und wie er auf die Forderungen der Stadt eingehe. Klar sei jedenfalls, und zwar ganz unabhängig von den technischen Einzelheiten: „Wir wollen eine vernünftige Lösung im Sinne der Gestaltungssatzung.“ So, wie das Haus jetzt aussieht, dürfe es nicht bleiben. „Dafür werden wir alles tun.“

Das wertvolle Glockenspiel, das für das Gebäude prägend war, ist wie berichtet beim Schrotthändler gelandet. Zwar hat es Zweifel daran gegeben, dass es wirklich zerstört wurde. Das Argument: Kein unternehmerisch denkender Verwerter würde solche Stücke doch einschmelzen, denn sie seien viel mehr wert als das reine Material.

Doch abgesehen von dieser Vermutung ist keinerlei Anlass bekannt, um an eine Rettung zu glauben. „Wir haben die Information schwarz auf Weiß, nicht vom Hauseigentümer, sondern von dem Unternehmen, das die Glocken eingeschmolzen hat“, versichert Stadt-Sprecher Marcel Sturm. „Die Firma sagt, es existiert nicht mehr.“ Zumindest die Stadtverwaltung sei damit am Ende möglicher Nachforschungen. „Auch, wenn manche das nutzen, um der Stadt vorzuwerfen, wir seien naiv.“

Das Drama um das Glockenspiel ist für den Stadtmarketingverein der Tropfen, der ein ganzes Fass zum Überlaufen gebracht hat. Der Verein hatte sich nicht nur angeboten, das Instrument zurückzukaufen, falls man es ausfindig machen könne. Schon vor dem Verkauf des Stammen-Hauses im vergangenen Jahr habe man die Sorge um das Glockenspiel kundgetan, so der Vorsitzende Andreas Eickhoff.

Er nimmt die Sache zum Anlass für grundsätzliche Kritik an der Stadtspitze: Der Verein sei aufs Abstellgleis geschoben, seine Ideen und Vorschläge würden inzwischen ignoriert. So wurde 2017 das „Team Stadtmarketing“ abgeschafft, das bis dahin seit 2014 alle zwei Wochen zu Beratungen mit dem Bürgermeister und Vertretern der Stadtverwaltung zusammengekommen war. Angeblich hätten die vielen Ideen die Stadt überfordert, das könne „alles nicht mehr geleistet“ werden, erinnert sich Eickhoff an die Begründung.

Er verweist auf gemeinsame Erfolge der Vergangenheit. Dazu zählt er den Frühjahrsputz „Picobello“ oder die „Frühschicht“, das Frühstück in der Innenstadt. Und er blickt auf zahlreiche Ideen, die es heute gibt: Eine Webcam für den Neutorplatz zum Beispiel, Verbesserungen in der Bohlen- und der Klosterpassage: „Das sind die Tore zur Neustraße und man muss sich dort fremdschämen“, kritisiert er. In der Klosterpassage seien Steine locker, Scheiben kaputt. „Da muss man doch als Stadt einen Hebel ansetzen können.“

Doch seitdem die Sitzungen des Teams Stadtmarketing eingestellt worden seien, „fehlt uns das Bindeglied zur Stadtverwaltung“.

(szf / aha)