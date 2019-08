Häuser mit grüner Farbe besprüht : Farbschmierer nachts in Eppinghoven

Die Polizei ist mit den Sachbeschädigungen befasst (Symbolbild). Foto: Friso Gentsch/dpa. Foto: dpa/Friso Gentsch

Dinslaken Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Eppinghoven große Schmierereien hinterlassen. Sie haben an der Eppinkstraße mindestens drei Häuser mit Schriftzügen in grüner Farbe besprüht. Weitere Schmierereien wurden an den Mauern eines Supermarktes an der der nahe gelegenen Ernst-Moritz-Arndt-Straße entdeckt.

An der Eppinkstraße beschmutzten die Täter die Fassaden an drei Mehrfamilienhäusern sowie dazugehörigen Garagen. Besonders übel: Zwei der Häuser sind benachbarte Neubauten mit Eigentumswohnungen, die erst vor kurzem fertiggestellt wurden. Die neuen Bewohner ziehen jetzt erst nach und nach ein.

Die bisher dokumentierten Schmierereien enthalten unter anderem Beschimpfungen. Die Polizei bestätigte zunächst die vier bekanntgewordenen Fälle aus derselben Nacht, die als Sachbeschädigungen geführt werden. Es könnte aber sein, dass es weitere gibt, die bisher noch nicht gemeldet wurden. Die Ermittler bitten betroffene Bürger ebenso wie Zeugen, die nachts etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich mit ihren Informationen an die Wache in Dinslaken zu wenden. Diese ist erreichbar unter Telefon 02064 6220.

(szf)