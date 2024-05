Fantastival Klassiknacht wird ein audiovisuelles Erlebnis

Hanni Liang wird ihr Programm mit Gershwins „Rhapsody in Blue“ am Flügel eröffnen. Ihre folgende Sprachperformance weist schon auf das Finale des Abends hin. Und dann wird es im Burgtheater so dämmerig sein, dass Kathrin Bethge live zur Musik die Bilder sprechen lassen kann. Inspiration findet sie in John Cages musikalischem Landschaftsbild „In a landscape“ oder den impressionistischen „Images“ von Claude Debussy. Eine Improvisation von Hanni Liang wird das Finale des Abends einleiten: die Sonate Nr. 6 von Galina Ustwolskaja (1919-2006) und die Sonate der englischen Komponistin, Dirigentin, Schriftstellerin und Suffragette Ethel Smyth (1858 bis 1944).