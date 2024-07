Fantastival 2024 Recht auf Sicht im Sitzen

So etwas sorgt bei Wohnungseigentümern gern mal für erhöhten Blutdruck: Da hat man jahrelang einen wunderschönen Blick in die Natur, und plötzlich hat jemand die Unverfrorenheit, auf dem Nachbargrundstück zu bauen. Statt in die Natur blickt man plötzlich gegen eine Wand. Darf der das, mir meine schöne Sicht verbauen? Ernüchternde Antwort: Er darf. Die Rechtsordnung sieht keinen allgemeinen Anspruch auf Schutz vor einer Verschlechterung der freien (schönen) Aussicht vor. Kann man das auf Konzerte übertragen?