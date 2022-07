Fantastival im Burgtheater Dinslaken : Mit Jethro Tull vorwärts in die Vergangenheit

Ian Anderson mit seiner Querflöte: Aus dem Derwisch mit Catweazle-Frisur ist ein freundlicher Opa geworden. Foto: Armin Fischer (arfi)

DINSLAKEN Die britische Rock-Legende Jethro Tull nahm beim Fantastival im Dinslakener Burgtheater 2200 Zuhörer mit auf eine Zeitreise. Ian Anderson ist ein Meister an der Querflöte. Die alten Songs ziehen auch heute noch.

Das dritte Stück an diesem wunderbaren Abend, es war „Living in the Past“ von 1969, passte wie die Faust aufs Auge. Ian Anderson, der legendäre Flötenspieler, Sänger, Komponist und Texter von Jethro Tull, singt davon, dass es doch irgendwie cooler wäre, in der Vergangenheit zu leben. Damals war alles besser und so.

Nun sind echte Zeitreisen noch immer nicht möglich. Ian Anderson und seine ausgezeichnete Band schafften es aber bei ihrem Konzert am Sonntagabend im ausverkauften Burgtheater vor 2200 Fans, die alten Zeiten aufleben zu lassen. Für zweieinhalb Stunden ging es in die seligen Siebziger, als die Haare noch lang, die Träume unbegrenzt und die Sinne manchmal vom Drogenrausch vernebelt waren und Schlagzeuger noch endlose Soli in die Felle und Becken semmeln durften. Man könnte sagen: Vorwärts in die Vergangenheit.

Das war die Zeit von Jethro Tull, die auf eine einzigartige Weise Rock’n’Roll, Folklore und beschwingte englische Hofmusik aus früheren Jahrhunderten zu einer komplexen Progressive-Rock-Melange zusammenbrauten. Immer verlieh der unverkennbare Querflöten-Sound den Songs die richtige Würze, bis heute hat diese Musik ihre Faszination nicht verloren. Tull verkauften Millionen Alben, füllten die größten Hallen und ihr Mega-Hit „Locomotive Breath“ donnert noch heute wie ein wild gewordener ICE durch die Partykeller.

Ian Anderson wird in ein paar Tagen 75. Der Derwisch von einst mit Catweazle-Frisur und weit aufgerissenen Augen hat sich in einen freundlichen Opa verwandelt. Von der Zausel-Matte ist nicht viel übrig geblieben, der Schotte trägt Turnschuhe, schwarze Jeans, weißes T-Shirt und schwarze Weste, hat ein kleines Bäuchlein und würde vermutlich niemandem auffallen, wenn er sich in einer Dinslakener Kneipe ein Bier bestellen würde. Aber nach wie vor hüpft Ian Anderson aber munter über die Bühne und steht auch manchmal noch wie früher auf einem Bein.

Seine Fans sind mit ihm und den tollen Jethro-Tull-Songs gealtert. Grau ist die vorherrschende Farbe auf den Rängen. Viele der T-Shirts, bedruckt mit Bandnamen von Pink Floyd bis Led Zeppelin und von Yes bis (natürlich) Jethro Tull spannen. Aber was soll’s: Wir sind hier, uns geht es gut und wir tauchen gerne in die Vergangenheit ein. Living in the Past!

Echte Experten sitzen im Publikum. Karl Faraguna aus Wesel ist einer von ihnen. Er ist Jahrgang 1952 und erlebt die Band beim Fantastival an diesem Abend zum 55. Mal live. Mit Kennerblick auf die Bühne sagt er: „Dem Ian Anderson gefällt es heute hier. Diese Kulisse und dann total ausverkauft. Man merkt ihm an, dass er Spaß hat.“

Karl Faragunas Eindruck teilt man gern: Es passt alles – tolles Wetter, erstklassiger Sound, eine motivierte Band. Mit Joe Parrish (Gitarre), Scott Hammond (Drums), John O‘Hara (Keyboards) und David Goodier (Bass) stehen Anderson vier erstklassige Könner zur Seite.

Der Bandleader selbst führt wortgewandt durch das Programm, ist an der Querflöte noch immer ein Meister, quält sich aber inzwischen mit dem Gesang. Manche hohen Töne entlockt er seinen Stimmbändern nur noch durch mitunter seltsame Kopfverrenkungen.

Das Programm ist bunt gemischt, es gibt ganz alte und auch ganz neue Songs. Los geht es mit den Uralt-Juwelen „For a thousand mothers“ (von „Stand Up“, 1969) und „Love Story“ (von „This Was“, 1968). Aus den achtziger Jahren bringen Jethro Tull „The Clasp“ (von „The Broadsword and the Beats“, 1982) und vom ganz neuen Album unter anderem „Mrs. Tibbets“ und „Mine is the Mountain“ (von „The Zealot Gene“, 2022). Zwischendurch sorgt „Pasttime with good company“, geschrieben vom englischen König Henry VIII. für vergnüglichen Wohlklang. Und dann sind da natürlich die großen Hits: „Aqualung“ in ganz neuer Bearbeitung, „Too old to Rock’n’Roll, too young to die“ und als Zugabe sorgt „Locomotive Breath“ für schiere Begeisterung.