Musiker, Termine, Tickets Vorverkauf für Fantastival 2024 in Dinslaken gestartet

Für den 15. Juli hat die Freilicht AG ein weiteres Ass im Ärmel: Ronan Keating ist aktuell gefragter denn je. Bekannt wurde Ronan Keating in den frühen Neunzigern als Frontmann der irischen Band Boyzone. Mit „When You Say Nothing At All“ aus dem Erfolgsfilm „Notting Hill“ und „Live is a Rollercoaster“ feierte er dann Anfang der 2000-er seine Solokarriere. Als Jury-Mitglied bei „The Voice of Germany“ erobert er nun wieder den deutschen Markt.