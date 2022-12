Französischer Weltstar kommt Zaz und Michael Schulte beim Fantastival 2023 in Dinslaken

Die Karriere von Michael Schulte begann schon in den Nuller-Jahren, als er regelmäßig Videos bei YouTube hochlud, in denen er sich bei der Interpretation internationaler Hits auf der Gitarre filmte. Seine Videos wurden mittlerweile über 100 Millionen Mal angeklickt. Im Jahre 2012 belegte der im hohen Norden lebende Künstler dann den dritten Platz bei der TV-Show „The Voice Of Germany“. Sein Bekanntheitsgrad vergrößerte sich dann nochmals immens, als Schulte 2018 beim Eurovision Song Contest Deutschland vertrat und mit dem Song „You Let Me Walk Alone“ den vierten Platz belegte. Im gleichen Jahr wurde er dafür mit dem Publikums-Bambi belohnt.