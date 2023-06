13. bis 22. Juli in Dinslaken Von Johannes Oerding bis Zaz – Fantastival 2023 mit vielen Stars

In den vergangenen Jahren haben sich die Stars in Dinslaken die Klinke in die Hand gegeben: Tom Jones, Amy Macdonald, Mando Diao, Anastacia, Max Giesinger, Nena, Gentleman, Milow, Bosse, BAP und viele weitere standen schon auf der Bühne im Burgtheater. Das einmalige Ambiente des über 80 Jahre alten und unter Denkmalschutz stehenden Burgtheaters zog in den vergangenen Jahren Besucher aus ganz Deutschland an. Die familiäre Atmosphäre und Nähe machen hier den ganz besonderen Reiz aus, denn keiner der möglichen 2.200 Zuschauer ist weiter als 20 Meter vom Geschehen auf der Bühne entfernt.