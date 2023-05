Fantastival in Dinslaken Sommernacht der Klassik mit Hörnern und Trompeten

Es ist ein Novum im Fantastival: Erstmals wird in der von den Stadtwerken Dinslaken präsentierten „Jungen Sommernacht der Klassik“ ein reines Blechbläserensemble auf der großen Bühne des Burgtheaters stehen. Brasssonanz nennen sich zwölf junge Musiker*innen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, außergewöhnliche Musik an außerordentlichen Orten zu Gehör zu bringen. Dies führte sie auch an namhafte Stätten wie die Elbphilharmonie, der Laeiszhalle Hamburg, dem Konzerthaus Berlin und dem Schleswig-Holstein Musikfestival sowie zu Konzerttouren in Asien.