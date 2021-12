Schmuck und Geld gestohlen : Falsche Kripobeamte tricksen in Dinslaken Rentnerin aus

Falsche Kripobeamte tricksen in Dinslaken Rentnerin aus

Die Masche ist alt und zieht noch immer: Eine 85 Jahre alte Frau aus Dinslaken hat ihre Gutgläubigkeit teuer bezahlen müssen.

Die Frau hatte die beiden „südländisch“ aussehenden Männer, so die Polizei, am Freitagvormittag in ihre Wohnung gelassen. Sie erzählten der Rentnerin, dass es zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Haus gekommen sei und sie deshalb einmal nachschauen müssten. Zudem müssten sie Geld und Wertgegenstände der alten Dame überprüfen.