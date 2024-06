Dinslaken ist zertifiziert Für fairen Handel und gegen Kinderarbeit

Im Jahr 2009 wurde die Kampagne „Fairtrade-Towns in Deutschland“ ausgerufen und Dinslaken wurde noch im selben Jahr als achte Stadt in Deutschland als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet. Was vor anderthalb Jahrzehnten noch utopisch klang, hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Denn in Deutschland tragen bis heute rund 800 Städte diesen Titel. Sie alle eint die Idee, den fairen Handel zu unterstützen. Durch Veränderungen im eigenen Einkauf, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit und vor allem die Vernetzung aller Beteiligten fördert die Stadt Dinslaken diese Idee.