Fahrschülerin aus Hünxe „fliegt“ mit Motorrad durch die Luft : Frau verwechselt Gas und Bremse

Voerde Gas und Bremse hat eine 43-jährige Fahrschülerin aus Hünxe bei einer Fahrt mit dem Motorrad auf der Frankfurter Straße in Möllen verwechselt. Was dann folgte, vergleicht die Polizei mit einem unfreiwilligen Stunt.

Eine 43-jährige Hünxerin hat am Freitag bei einer Fahrschulfahrt einen unfreiwilligen Stunt hingelegt. Sie war gegen 9.40 Uhr mit dem Motorrad auf der Frankfurter Straße in Möllen unterwegs. In Höhe der Friedrichstraße verwechselte sie in einer Rechtskurve Gas und Bremse. Zunächst durchbrach sie einen Gitterzaun. Dahinter befindet sich eine Böschung, die sieben Meter steil bergab führt. Die Motorradfahrerin flog förmlich durch die Luft und landete dann mit der Maschine in einer Senke. Im Krankenhaus staunten die Ärzte nicht schlecht. Die Frau war unverletzt – sie hatte Schutzkleidung getragen. Zur Beboachtung muss sie 24 Stunden im Krankenhaus bleiben. Die 125er KTM Crossmaschine hat den Belastungstest nicht überstanden. Polizei und Feuerwehr bargen das Motorrad.