Im August wird die Ewige Stadt besucht : Fahrradputzen auf dem Weg nach Rom

Dinslaken Um etwas zusätzliches Geld für ihre Wallfahrt nach Rom zu sammeln, boten die Messdiener der Pfarrei Sankt Vincentius in Dinslaken eine Aktion an und reinigten zahlreiche Zweiräder.

Schon am frühen Morgen ist einiges los auf dem Platz zwischen Johannahaus und Sankt-Vincentius-Kirche. Mehrere Fahrräder stehen hier nebeneinander bereit und warten auf ihre Säuberung. Mit Gartenschlauch, Eimern und Lappen machen sich die Messdiener ans Werk, um die ersten Räder der Fahrradputzaktion zu reinigen. Bis zum frühen Nachmittag sind die Jugendlichen eifrig mit dabei. „Zu der Idee kam es, weil wir am 19. August mit den Messdienern auf Wallfahrt nach Rom gehen“, erklärt Pfarrer Thomas Berger. „Da haben wir uns überlegt, wie wir etwas Taschengeld dazuverdienen können“, erklärt der Seelsorger. Das Ergebnis ist die besondere Fahrradputzaktion im Schatten der Pfarrkirche. Die „Kunden“ an diesem Tag zahlen eine Spende an die Messdiener. „Wir dachten uns, es käme so mehr Geld zusammen, als wenn wir einen bestimmten Betrag pro Fahrrad nehmen“, erklärt Pfarrer Thomas Berger.