Fahrradklima-Test: Fahrradfreundlichkeit auf Prüfstand

Dinslaken/Voerde/Hünxe Am April sollen die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests bekannt gegeben werden. Nach dem letzten Zwischenstandsbericht kommt Hünxe mangels Beteiligung nicht in die Bewertung.

„Wir warten gespannt auf die Ergebnisse“, sagte Marcel Sturm, Pressesprecher der Stadt Dinslaken. Doch bis die Ergebnisse des Fahrradklimatests vorliegen, werden er und seine Kollegen sich noch etwas gedulden müssen, denn erst im April will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) konkrete Zahlen nennen.

Zur Vorgeschichte: Auch im vergangenen Jahr hatte der ADFC gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium die Radler aufgerufen, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Drei Monate lang konnten sie sich an einer Online-Umfrage beteiligen, bei der es galt, 32 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit zu beantworten. Inhaltlich ging es um die sechs Themenblöcke: Fahrrad und Verkehrsklima; Sicherheit beim Radfahren; Familienfreundlichkeit; Komfort beim Radfahren; Infrastruktur und Radverkehrsnetz; Stellenwert des Radverkehrs.

Online-Umfrage Mit dem Fahrradklima-Test will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) herausfinden, wie es um die Fahrradfreundlichkeit in den Kommunen bestellt ist. Radfahrer hatten deshalb die Möglichkeit, bei der Online-Umfrage anzugeben, wo die Kommunen beim Radklima punkten und wo Verbesserungen notwendig sind. Die Umfrage fand im Herbst 2018 zum achten Mal statt und dauerte vom 1. September bis zum 30. November.

Auch wenn nach Aussage des ADFC-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen noch keine abschließenden Zahlen vorliegen, so gibt es schon einen ersten Zwischenstandsbericht, der sich auf den Stichtag 28. November 2018 bezieht. Bis zu diesem Datum haben sich 285 Teilnehmer aus Dinslaken an der Online-Umfrage beteiligt, zusätzlich ging ein Fragebogen per Post ein.