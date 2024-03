Verkaufsoffener Sonntag Das erwartet die Besucher des Fahrradfrühlings in Dinslaken

Wenn der Frühling da ist, schwingen sich viele Menschen nach der Winterpause auf ihr Fahrrad. Am Sonntag, 7. April, rollen die Zweiräder wieder durch die Innenstadt, denn dann findet zum nunmehr sechsten Mal der Dinslakener Fahrradfrühling zwischen Neutorplatz und dem Altmarkt statt. Dieser Tag ist gleichzeitig auch verkaufsoffener Sonntag, an dem viele Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben. Die Besucher können sich auf ein informatives und unterhaltsames Programm freuen.