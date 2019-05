Fahrrad fahren am Niederrhein : Herrenlose Drahtesel warten auf Freiheit

Gaby Meurers von der Stadt Dinslaken in einem der beiden Aufbewahrungsräume, in denen Fundräder gesammelt werden. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Wem ein Rad abhanden kommt, der sollte auch mal in den Nachbarstädten danach fragen. Wer eines auf dem eigenen Grundstück findet, kommt beim Fundbüro damit nicht weiter, und eine Versteigerung ist schlimmer als Flöhe hüten.

Gaby Meurers, Mitarbeiterin der Stadt Dinslaken, führt durch einen fensterlosen Gang in einen fensterlosen Raum. So abgeschottet und gesichert hinter zwei schweren, verschlossenen Metalltüren stehen derzeit etwa 50 Fahrräder. Verlassene Drahtesel, die darauf warten, wieder an Luft und Licht zu kommen.

Manche sind nur noch mit Wohlwollen als solche zu bezeichnen: ausgeschlachtete, verrostete Vehikel, Räder ohne Räder, Gestelle ohne Lampen, Pedale, Lenker. Andere sind Schmuckstücke, die ein bisschen geputzt richtig was hermachen würden. „Neue Räder“, sagt Gaby Meurers und deutet zur anderen Seite des Raums: „Wir haben hier ein nagelneues E-Bike.“ Weiter lässt sie den Blick schweifen. „Von schwarzen Hollandrädern haben wir ganz viele, die sind hier in der Gegend sehr beliebt.“

Info Ein halbes Jahr werden Fundsachen aufbewahrt Information Die Stadt macht über Fundräder immer auch eine Meldung an die Polizei für den Fall, dass dort ein Diebstahl gemeldet wurde. Frist Für alle Fundsachen gilt generell: Die Sachen müssen mindestens ein halbes Jahr aufbewahrt werden. Besonders häufig Zu den häufigsten Fundsachen gehören Handys. „Die müssen wir alle vernichten“, erzählt Gaby Meurers von der Stadt Dinslaken. Das ist Vorschrift aus Gründen des Datenschutzes. Erst werden die Geräte unbrauchbar gemacht, Methode: „Ich hau mit ‚nem Hammer drauf.“ Dann wird der Elektronikschrott mit Rücksicht auf den Datenschutz geeignet entsorgt.

Es sind „Fundräder“, die die Stadt Dinslaken aufbewahren muss. Die 50 in diesem Raum sind noch der kleinere Teil: In einer weiteren Unterbringung stehen derzeit 70 bis 80 Stück, und die Polizei hat angekündigt, dass bei ihr auch einige gelandet sind, die sie nun vorbeibringen wird. Alles Räder, die ab etwa Mitte 2018 in Dinslaken gefunden und registriert wurden. So viele, darunter hochwertige Stücke – warum nur holen die Besitzer die nicht ab?

Das sei gar nicht so verwunderlich, erklärt Gaby Meurers. „Wenn Ihnen in Dinslaken ein Fahrrad geklaut wurde – wo gehen Sie dann hin?“, fragt sie und antwortet selbst: „Ins Fundbüro in Dinslaken.“ Dort kann das vermisste Stück natürlich gelandet sein. Das Wahrscheinlichste ist das aber nicht unbedingt. Häufig kommt es vor, dass Diebe ein Rad stehlen, um damit direkt irgendwohin zu fahren. Das heißt: Wenn überhaupt, dann taucht es woanders in der Region wieder auf. Und umgekehrt landen Räder aus den Nachbarstädten in Dinslaken. „Wir liegen an den Grenzen von Duisburg, Voerde, Hünxe, Oberhausen“, zählt Gaby Meurers auf: „Aus Duisburg fragt aber kein Mensch bei uns nach, ob ein Fahrrad abgegeben wurde.“

Ein Praxistipp also für alle Bürger: Wem irgendwo sein Rad abhanden kommt, der ist gut beraten, sich auch in den Nachbarstädten deshalb zu melden. Und ein zweiter Praxistipp: Es kann sich lohnen, es nach ein paar Wochen noch mal zu versuchen. Erstens kann ein Rad eine Weile herumstehen, bevor auffällt, dass es herrenlos ist. Zweitens landen in Fundbüros nur die, die offensichtlich weggeworfen oder unabgeschlossen irgendwo zurückgelassen wurden. Es geschieht aber auch, dass Drahtesel abgeschlossen oder sogar irgendwo angekettet „stillgelegt“ werden. Selbst, wenn sie dann wochenlang nicht bewegt wurden und sich offensichtlich niemand für sie interessiert: Abgeschlossene Räder gelten nicht als „Fundsache“, sie dürfen nicht einfach weggeschafft werden.

In solchen Fällen wird es gemacht wie bei wild abgestellten Autos: Die Stadt heftet ein Schild daran, auf dem sie darum bittet, das Rad zu entfernen. Dann läuft eine vierwöchige Wartezeit. Erst danach dürfen die städtischen Mitarbeiter das gute Stück einsammeln.

Ebenso gilt: Ein Fahrrad auf einem Privatgrundstück gilt nicht als „Fundsache“. Auch dann nicht, wenn es da bei Nacht und Nebel hingeschmuggelt wurde. Gaby Meurers erinnert sich an einen Fall, bei dem ein Rad im Fahrradständer auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses blieb. Es gehörte niemandem, wochenlang nahm es niemand weg, aber ins Fundbüro durfte es nicht.

Die Fahrräder, die schlussendlich dort landen, kommen früher oder später unter den Hammer, sofern sie nicht abgeholt werden. Die Stadt Dinslaken organisiert Fundsachen-Versteigerungen, wenn sich genug angesammelt hat – meist ist das einmal im Jahr der Fall. Was die Fahrräder angeht, ist das ein Riesenaufwand. Erstmal müssen Mitarbeiter der Stadt und des Din-Services all die Fahrräder aus den Aufbewahrungsräumen holen und zum Versteigerungsplatz bringen. Und dort müssen die städtischen Mitarbeiter auf Zack sein. „Nen Sack Flöhe hüten ist einfacher, als die Fahrräder zu bewachen“, sagt Gaby Meurers. „So ein Fahrrad ist mal ganz schnell aus der Reihe rausgezogen“ – da hätten Diebe sozusagen Beute und Fluchtfahrzeug in einem.