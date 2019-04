Für herausragende Inszenierung : Burghofbühne ist zum Theatertreffen eingeladen

Dinslaken Große Ehre für die Burghofbühne: Das Landestheater wurde mit der Produktion „Extrem laut und unglaublich nah“ zum Theatertreffen NRW in Münster eingeladen. Das Stück zählt zu den zehn herausragenden Inszenierungen dieser Spielzeit.

Die Burghofbühne ist mit der Produktion „Extrem laut und unglaublich nah“ zum Theatertreffen NRW eingeladen worden. Das Stück nach Jonathan Safran Foer in der Regie von Mirko Schombert wurde als eine von zehn herausragenden Inszenierungen dieser Spielzeit von einer Fachjury ausgewählt. Das NRW-Theatertreffen gilt als wichtigstes Theaterfestival des Bundeslandes und findet vom 30. Mai bis zum 8. Juni am Theater Münster statt. Die Burghofbühne führt das Stück am Sonntag, 2. Juni, 19.30 Uhr, im Kleinen Haus des Theater Münster auf.