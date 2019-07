Foodtruck in Dinslaken explodiert : „Ich habe eine Riesen-Erschütterung gespürt und einen Riesen-Knall gehört“

Foto: Sina Zehrfeld 8 Bilder Foodtruck explodiert in Dinslaken.

Dinslaken In Dinslaken ist am Donnerstag ein Imbisswagen in die Luft geflogen. Der Standplatz ist ein einziges Trümmerfeld. Die Polizei spricht von einem „Schutzengel“ für die Menschen in der Umgebung.

Auf dem Gelände einer Autowaschanlage an der Kurt-Schumacher-Straße in Hiesfeld ist am Donnerstagmorgen ein Imbisswagen explodiert. Der Foodtruck, an dem es italienische Speisen gab, hatte dort seinen festen Standplatz. Er wurde von der Wucht der Explosion vollständig zerrissen. Übrig blieb buchstäblich nur ein Trümmerhaufen, an dem nicht mehr zu erkennen war, dass es sich dabei mal um ein Fahrzeug mitsamt Einrichtung gehandelt hat. Das abgerissene Dach lag quer über dem angrenzenden Radweg, große und kleine Teile lagen im Umfeld verstreut.

Der gewaltige Knall der Explosion war etwa gegen 9.30 Uhr in weiten Teilen Dinslakens zu hören. Auch die Wucht nahmen die Menschen im weiten Umfeld wahr. „Ich habe eine Riesen-Erschütterung gespürt und einen Riesen-Knall gehört“, berichtet Knut Scholz, Mitarbeiter eines großen Schreinereibetriebs, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegt. Aus allen Hallen des weitläufigen Unternehmens seien Kollegen herbeigelaufen: „Das muss eine irre Druckwelle gewesen sein.“

An diesem und am Nachbargebäude gingen dadurch Fensterscheiben und Kunststoffteile zu Bruch, Trümmerstücke wurden weit auf die umliegenden Grundstücke geschleudert. „Das war ein dunkler Knall“, schildert Petra Schäfer, ebenfalls Mitarbeiterin der Schreinerei und nachhaltig geschockt von dem Erlebnis. „Ich kann gar nicht beschreiben, womit man das vergleichen könnte – ich dachte, ist da ein Lkw umgefallen? Ist da jemand in die Hauswand reingefahren?“

Verletzt wurde bei den Geschehen offenbar niemand. Dabei war eine große Portion Glück im Spiel, denn Zeugen berichten, dass sich noch kurz vor dem großen Knall Fußgänger im Bereich des Wagens aufgehalten hätten. Auch habe ein Kunde der Waschstraße kurz zuvor seine Erledigungen abgeschlossen und sich wieder in sein Auto gesetzt, erläutert Frank Marienfeldt, Einsatzleiter der Polizei vor Ort: „Er hat gerade das Gelände verlassen und sich noch in der Ausfahrt befunden, als es hinter ihm geknallt hat.“

Seine Kollegin Kristin Heuken von der Kreispolizei in Wesel spricht angesichts all dessen von einem „Schutzengel“, den die Menschen in der Umgebung wohl gehabt hätten. Nach vorläufiger Bestandsaufnahme wurden in der Gegend Schäden an den beiden gegenüberliegenden Gebäuden und an sechs Fahrzeugen festgestellt.

Als Ursache der Explosion vermutet die Polizei Gas. „In dem Wagen haben sich vier Propangasflaschen à elf Kilo befunden“, erklärt Frank Marienfeldt. Ein großes Feuer brach durch die Explosion nicht aus. Zeugen berichten, dass es nur kurz nach der Explosion ein wenig aus dem Trümmerhaufen heraus gequalmt habe.

Das ist bei einer Gasexplosion durchaus normal, erklärt Andreas Jühlke, Einsatzleiter der Feuerwehr. „Das ist eine reine gasbetriebene Kochstelle gewesen“, erklärt er. „Da macht es einmal einen Knall, und damit ist alles, was brennen kann, weg. Da gibt es keinen Feuerball.“

Auch seien nicht etwa die Gasflaschen selbst explodiert. Diese stellte die Feuerwehr mit abgerissenen Leitungen und daher komplett entleert, aber ansonsten mehr oder weniger unbeschädigt sicher. Man müsse davon ausgehen, dass aus den Flaschen irgendwie Gas freigesetzt wurde und sich in der Luft verteilt hat. „Dann reicht ein Funke, zum Beispiel von einem anspringenden Kühlaggregat oder so was“, so Jühlke. Der kleine Brandherd in dem zurückbleibenden Trümmerhaufen habe sich anschließend durch die enorme Hitze entwickelt, die bei der Explosion entstand. Irgendwelche brennbaren Materialien hätten sich dadurch entzündet, erklärt Jühlke. Die Feuerwehr löschte die wenigen Flammen rasch und problemlos.