Vorfälle am Donnerstag und Samstag : Exhibitionisten erschrecken Frauen

Dinslaken Zwei junge Mädchen und zwei Frauen machten unliebsame Bekanntschaft mit Exhibitionisten.

Ein Exhibitionist hat am vergangenen Donnerstag zwei Dinslakenerinnen auf der Hanielstraße erschreckt. Die Frauen (31 und 32 Jahre alt) walkten gegen 21.30 in Richtung Hünxer Straße, als sich der Mann plötzlich von einem Grünstraße aus zeigte. Die Frauen flüchteten. Den Mann, der möglicherweise ein Fahrrad dabei hatte, beschrieben sie als „dünn“.

Ein weiterer Exhibitionist zeigte sich am Samstag gegen 21.20 Uhr zwei 15-jährigen Dinslakenerinnen am Berthold-Schön-Weg (Rotbachweg) in schamverletzender Weise. Der Unbekannte kam den 15-Jährigen zu Fuß von der Kirchstraße aus in Laufrichtung Ziegelstraße entgegen. Er ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, 35 bis 45 Jahre alt, schlank und hat dunkle Haare. Der Mann trug einen grauen Kapuzenpullover und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild.