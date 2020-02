An der Gerhard-Malina-Straße : Exhibitionist zeigt sich einer 16-jährigen Dinslakenerin

Dinslaken Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstagmittag zeigte sich gegen 13 Uhr an der Gerhard-Malina-Straße in Höhe eines Autohauses ein Unbekannter einer 16-jährigen Dinslakenerin in schamverletzender Weise, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mann war mit einer dunkelblauen Jeans und einem schwarzen Hemd bekleidet. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.