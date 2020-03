Mann flüchtet in Waldweg : Jogger entblößt sich vor Spaziergängerin

Jogger zeigt sich Frau Am Sonntagnachmittag gegen 13.20 Uhr hat sich ein unbekannter Jogger einer 44-jährigen Frau aus Duisburg in schamverletzender Weise gezeigt. Die Duisburgerin war mit einem Hund im Bereich der alten Bahntrasse Oststraße/Landwehrstraße unterwegs, als ihr ein Unbekannter entgegenkam und sich entblößte.

Der Exhibitionist flüchtete anschließend in einen Waldweg in Richtung Fliehburg / Landwehrstraße. Beschreibung des Unbekannten: Nicht älter als 30 Jahre, sportliche Figur und bekleidet mit einem Kapuzenpullover. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich im Januar ganz in der Nähe ereignet. Da hatte ein Jogger ohne Hose eine Frau erschreckt. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 6220.