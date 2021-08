15-Jährige in Eppinghoven belästigt : Exhibitionist entblößt sich auf Spielplatz in Dinslaken

Exhibitionist entblößt sich auf Spielplatz in Dinslaken

15-Jährige in Eppinghoven belästigt

Wem ist am Dienstagabend ein Verdächtiger aufgefallen, auf den die Täterbeschreibung passt? Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine 15-Jährige aus Dinslaken war am Dienstagabend mit ihrem Hund auf dem Spielplatz in Eppinghoven unterwegs. Dort begegnete sie einem Exhibitionisten.

Dinslaken Ein Exhibitionist hat am Dienstag gegen 20.15 Uhr auf dem Spielplatz an der Eppinkstraße in Eppinghoven eine 15-jährige Dinslakenerin belästigt.