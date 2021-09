Täter flüchtet mit Auto : Mann ohne Hose belästigt Frau in Dinslaken

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in einem Auto mit Krefelder Kennzeichen flüchtete. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Dinslaken Oben Kapuzenpulli, unten nix: So kam einer 29-jährigen Frau in Dinslaken am Samstag ein Exhibitionist entgegen.

Ein Mann ohne Hose hat am Samstag gegen 2.10 Uhr eine Frau auf der Heinrich-Nottebaum-Straße belästigt. Die 29-Jährige sah, wie ihr der Unbekannte auf dem Gehweg entgegenkam.

Dann stieg der Exhibitionist in ein Auto und fuhr Richtung Schloßstraße davon.