Abschlussfest der Evonik Kinderuni : Große Party für kleine Forscher

Essen Die Gewinner des Kreativwettbewerbs der diesjährigen Evonik Kinderuni stehen fest. Die Kita Am Gymnasium aus Voerde belegte Platz 3, der Katholische Kindergarten St. Johannes aus Dinslaken schaffte es auf Platz 5.

Eine Clownin, die zaubern kann, ein großes, grünes Monster mit orangefarbener Kappe und rund 100 Nachwuchsforscher haben am Dienstag in Essen den Abschluss der diesjährigen Evonik Kinderuni gefeiert. Freuen konnten sich dabei auch zwei Kitas aus Dinslaken und Voerde. Die Städtische Kindertageseinrichtung Am Gymnasium aus Voerde gewann auf Platz 3 mit einer selbstgebastelten Forscheruhr 1000 Euro. Für den Katholischen Kindergarten St. Johannes aus Dinslaken gab es für eine Erdkugel mit Rakete Platz 5 und immerhin noch 450 Euro.

Die beiden Kitas waren wie fast 950 andere Kindergärten und Grundschulen im April zu Forschungslabors geworden. Ein neuer Rekord: Noch nie zuvor hatten sich so viele Institutionen an der Aktion von Evonik und Rheinischer Post beteiligt. Insgesamt zehn Anleitungen für naturkundliche Experimente waren über drei Wochen hinweg in der Zeitung abgedruckt. Diese konnten die Mädchen und Jungen dann gemeinsam mit ihren Erziehern, Lehrern und Eltern nachvollziehen und so selbst zu kleinen Forschern werden.