Synode des Evangelischen Kirchenkreises tagt in Dinslaken : Stark machen für die „Junge Kirche“

Dinslaken Synode des Evangelischen Kirchenkreises Dinslaken tagt am 5. und 6. November. Es geht auch um Anträge zu Migration und Flüchtlingen.

In der Evangelischen Kirche ist sie Thema: die Stärkung junger Menschen in den Kirchengemeinden. Jüngst hat die Evnagelische Kirche im Rheinland (Ekir) in ihrem Positionspapier 2030 diese Stärkung explizit festgelegt. Ein erster Schritt ist, dass jedes Presbyterium seit März 2021 zusätzlich einen oder zwei junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren berufen soll. Jugendliche sollen in den Leitungsgremien mit diskutieren und ihre Perspektive einbringen. Die acht Gemeinden des Kirchenkreises haben das größtenteils schon umgesetzt oder sind gerade dabei. Das wird die Gemeinden verändern.