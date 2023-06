Kandidaten gesucht Evangelische Christen wählen im nächsten Jahr Presbyter

Am Sonntag, 18. Februar 2024, ist es wieder so weit: die evangelischen Kirchengemeinden in der gesamten Rheinischen Landeskirche von Emmerich bis Saarbrücken sind aufgerufen, ihre Gemeindeleitungen, die Presbyterien, zu wählen. Auch hier in der Region im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken. Superintendent David Bongartz, der selbst in seiner Zeit als Gemeindepfarrer solche Wahlen mitverantwortet hat, sagt dazu: „Die Wahlen sind für uns evangelische Christinnen und Christen ein hohes und urdemokratisches Gut. Die Arbeit in der Gemeindeleitung ist eine verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe. Gleichzeitig bietet gerade das Amt als Presbyter oder Presbyterin die Möglichkeit, Kirche ein Gesicht zu geben und vieles auf den Weg zu bringen.“