Im Herbst 2019: Mit der Gemeinde ins gelobte Land

Dinslaken Evangelische Kirchengemeinde Hiesfeld bietet Reise nach Jordanien an.

Die Evangelische Kirchengemeinde Hiesfeld bietet vom 27. Oktober bis zum 3. November eine Gemeindefahrt nach Jordanien, in das Heilige Land jenseits des Jordans, an. Imposante Berge und tiefe Schluchten, eine karge und gleichzeitig beeindruckende Wüstenlandschaft erwarten die Reiseteilnehmer.

Jordanien hat viel zu bieten: Madaba, die Stadt der Mosaike; King´s Highway, eine der längsten Straßen der Welt; Amman, die „Weiße Stadt“ und Aqaba am Roten Meer – zahlreiche Schauplätze aus dem Alten Testament werden im Laufe der Reise im Land am Toten Meer aufgesucht: vom Berg Nebo aus soll Moses das Gelobte Land gesehen haben, in der Nähe von Petra soll sein Bruder Aaron begraben sein, Sodom und Gomorra gingen hier unter und Lots Weib erstarrte hier zur Salzsäule. Ebenso werden wir das biblische Bethanien mit der Taufstelle Jesu besuchen. Entsprechende Andachten werden die ganze Reise begleiten.