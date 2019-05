Projekt-Förderung : Hilfe für die Flüchtlingsarbeit auf Lesbos

Info

Öffentliche Veranstaltung „Flüchtlingslage in Griechenland – Schande für die EU?“ ist das Thema der Veranstaltung mit Efi Latsoudi. Die Frau von Pro Asyl und Lesbos Solidarity spricht am Montag, 13. Mai. Beginn ist um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche an der Duisburger Straße.