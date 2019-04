Am 26. Mai : Ein Kreuzchen für Europa machen

Seit einigen Tagen sind Wahlplakate zur Europawahl auch in Dinslaken zu finden. Foto: Heiko Kempken

Dinslaken/Voerde/Hünxe Am 26. Mai können Wahlberechtigte 41 Parteien und Vereinigungen ihre Stimme geben.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Zahlreiche Plakate stehen im Kreis Wesel und in ganz Deutschland am Straßenrand. Rund 52.000 Wahlbenachrichtigungen werden nach Angaben der Deutschen Post in Dinslaken verschickt und erinnern an die anstehende Europawahl.

Am 26. Mai öffnen in Dinslaken 41, in Voerde 20 und in Hünxe zehn Lokale ihre Türen zur Wahl des inzwischen neunten Europäischen Parlaments – das einzige direkt gewählte Organ der EU, das gemeinsam mit dem Rat unter anderem für den EU-Jahreshaushalt zuständig ist.

Info Europawahl am 26. Mai Wahllokale Die Urnen-Wahllokale sind zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Mitzubringen Wahlbenachrichtigung und Personalausweis oder Reisepass müssen bereitgehalten werden. Wahlraum Die Adresse des Wahlraums ist auf der Wahlbenachrichtigung , die jeder Wähler erhält, vermerkt. Briefwahl Die Briefwahl wird nach Erhalt der Benachrichtigung beantragt.

Das Parlament setzt sich alle fünf Jahre neu zusammen und zählt derzeit 751 Abgeordnete, 96 von ihnen aus Deutschland. Je nach politischer Zugehörigkeit finden sich diese in aktuell acht Fraktionen zusammen. Am Tag der Europawahl haben alle wahlberechtigten EU-Bürgerinnen und Bürger jeweils eine Stimme, die sie per Kreuzchen auf dem Wahlzettel abgeben. Ein bestimmter Kandidat oder eine Kandidatin für das Parlament kann jedoch nicht gewählt werden. Die Listen der Parteien sind geschlossen, was bedeutet, dass die Reihenfolge der Kandidaten festgelegt ist und nicht verändert werden kann.

Auf dem Stimmzettel in Deutschland stehen 40 Parteien und Vereinigungen, mit der CSU in Bayern und der CDU in den anderen Bundesländern sind insgesamt 41 zugelassen. Als Voraussetzung für die Zulassung galten mindestens 4000 Unterstützungsunterschriften. Wahlberechtigt – das sind in Deutschland 64,8 Millionen Menschen – ist jeder volljährige deutsche Staatsbürger, der mindestens drei Monate in Deutschland oder einem EU-Staat wohnt und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, etwa wegen einer gerichtlichen Verurteilung. Es können zudem in Deutschland ansässige EU-Bürger unter gleichen Bedingungen ihre Stimme in der Bundesrepublik abgeben.

Der Kreis Wesel weist darauf hin, dass das aktive Wahlrecht nur einmal und persönlich im Wohnsitz-Mitgliedsstaat oder im Herkunfts-Mitgliedsstaat ausgeübt werden darf. Nach dem Vorzeigen der Wahlbenachrichtigung im Wahllokal wird der Stimmzettel in der Wahlkabine ausgefüllt. Der Zettel muss anschließend so gefaltet werden, dass das Kreuzchen nicht erkennbar ist.

Der Wahlvorstand prüft, ob die Person im Wählerverzeichnis steht. Denn nur wer bis zum 5. Mai 2019 im Wählerverzeichnis eingetragen ist – alle Wahlberechtigten, die in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben – kann in diesem Jahr an der Europawahl teilnehmen.

Ungültig wird ein Stimmzettel, wenn er nicht amtlich hergestellt ist, wenn er keine Kennzeichnung oder einen Zusatz enthält oder den Willen des Wählenden nicht zweifelsfrei erkennen lässt. Das ist etwa der Fall, wenn zwei Kreuze gemacht wurden. Neben der Urnenwahl kann die Möglichkeit zur Briefwahl bei der Gemeinde angefordert werden. Der Wahlbrief muss spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr dem Wahlamt vorliegen. Informationen und Antragsformulare gibt es beim Kreis und den Gemeinden.

(mh)