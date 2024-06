Europawahl 2024 Kaum mehr Wähler haben Stimme abgegeben

Die CDU ist der Gewinner der Europawahl in Dinslaken, Voerde und Hünxe. Hatte die Partei bei der Europawahl 2019 nur in Hünxe die relative Mehrheit erreicht, während sie in Dinslaken knapp und in Voerde etwas deutlicher hinter der SPD landete, so liegen die Christdemokraten jetzt in allen drei Kommunen vorn.