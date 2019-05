Nicht nur die Trockenheit hat Folgen : Bäume müssen gefällt werden

Dinslaken Am Spielplatz der Sebastianstraße schnitten Unbekannte in die Rinde.

Welche Schäden hat der vergangene trockene und heiße Sommer in Dinslaken angerichtet? Die bereits damals befürchteten Schäden an den Bäumen offenbaren sich jetzt im Frühjahr immer mehr und sind zum Teil verheerend. So müssen in der Parkanlage Am Bärenkamp ab Mitte der Woche 18 Bäume gefällt werden. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Bergahorn, der von der Rußrindenkrankheit betroffen ist, nachdem er zuvor durch Trockenheit und Hitze geschwächt worden ist. Unter den zu fällenden Bäumen befinden sich auch Buchen, die zwischen 80 und 100 Jahre alt sind und, bedingt durch den Sommer 2018, innerhalb kürzester Zeit abgestorben sind.