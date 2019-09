Zugangspunkte wurden am Rathaus installiert : Freies W-Lan jetzt im Stadtpark

Dinslaken Nun gibt es auch im Dinslakener Stadtpark öffentliches kostenfreies W-Lan. Drei neue Access-Points wurden an den Seiten des Rathauses installiert, die die Stadtpark-Seiten zum Teich, zum Kreisverkehr und zum Theodor-Heuss-Gymnasium mit Internet versorgen.

2016 zunächst umgesetzt am Neutorplatz und am Altmarkt, wurde das öffentliche und kostenfreie Angebot 2017 auch im Lesegarten der Stadtinformation am Rittertor etabliert.Antje Vancraeyenest vom Citymanagement der Stadt freut sich über die Erweiterung des Angebots im Park, von dem auch Besucher im Burgtheater sowie künftig der sanierten Kathrin-Türks-Halle profitieren können. Die Neuerung resultiert unter anderem aus den Ergebnissen der Bürgerbefragung im vergangenen Jahr, in der mehr Angebote und Aufenthaltsqualität im Stadtgebiet, gerade für die jüngeren Dinslakener, gefordert wurden. Um das öffentliche W-Lan noch bekannter zu machen, machen nun auch Schilder an Laternen vor Ort darauf aufmerksam. Am Neutorplatz und am Altmarkt finanzieren lokale Unternehmen das kostenfreie W-Lan.