Vorher stehen noch zwei Wochen Komplett-Schließung an : Erweitertes Schwimmbad Dinamare in Dinslaken soll am 18. Oktober eröffnen

Erweitertes Schwimmbad Dinamare in Dinslaken soll am 18. Oktober eröffnen

Vorher stehen noch zwei Wochen Komplett-Schließung an

Dinslaken Bevor auch das neue Kursbecken am Schwimmbad Dinamare eröffnet wird, stehen aber noch letzte Arbeiten an. Für diese wird das komplette Bad noch mal für zwei Wochen geschlossen.

Die Erweiterung des Dinslakener Schwimmbads Dinamare steht vor dem Abschluss. Am Montag, 18. Oktober, sollen die neuen Bereiche des Bades eröffnet werden. Dieses Datum habe jedenfalls das ausführende Architekturbüro bestätigt, wie die Stadtwerke als Betreibergesellschaft mit einem betont vorsichtigen Zusatz vermelden: „Bei aller Skepsis der Geschäftsführung und der Badbetriebsleitung“, heißt es in der Ankündigung.

Davor steht für die letzten Arbeiten allerdings wieder eine zweiwöchige komplette Schließung des Schwimmbads an: Ab Montag, 4. Oktober, bleibt das Bad zu. In dieser letzten Bauphase wird die alte Gebäudeleittechnik abgeschaltet und eine neue installiert. Diese steuert künftig nicht nur die Technik des Neubaus mit dem Kursbecken sowie den Anbau mit dem Sportbecken, sondern auch die bestehenden Anlagen. Außerdem werden alte und neue Anlagen der Badewassertechnik verbunden und die Chlorgasanlage in Betrieb genommen.