Tatverdächtige vorläufig festgenommen : Ertappte Diebin beißt Dinslakenerin in den Arm

Durch die Bisse einer Diebin verletzt wurde ein 48-jährige Frau aus Dinslaken. Sie hielt sich am Montag gegen 13.05 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Neustraße auf. Zusammen mit einer unbekannten Mittäterin näherte sich eine 47-jährige Duisburgerin bulgarischer Herkunft der Frau, wie die Polizei mitteilt. Die Dinslakenerin war gerade damit beschäftigt, sich die Auslage an einem Ständer anzusehen. Ihre Einkaufstasche hatte sie über ihre linke Schulter gehängt. Plötzlich merkte sie, dass jemand das Handy ihrer Tochter herausziehen wollte. Die Frau hielt die Hand der Diebin fest, die bereits das Telefon aus der Tasche herausgezogen hatte. Um den Griff zu lösen, biss die 47-Jährige daraufhin drei Mal in den rechten Arm der Frau. Während die Tatverdächtige von den anwesenden Verkäuferinnen und Kunden festgehalten werden konnte, flüchtete die unbekannte Mittäterin vom Tatort, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Dinslakenerin wurde durch die Bisse verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung.