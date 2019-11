Am 13. November : Erörterung zum Holzheizkraftwerk im Ledigenheim

Dinslaken Gegen das Projekt gab es rund 580 Einwendugen.

Die Firma Dinslakener Holz-Energiezentrum (DHE) plant die Errichtung und den Betrieb eines Holzheizkraftwerkes an der Thyssenstraße. Die Unterlagen für den ersten Teilabschnitt des Projekts lagen öffentlich aus. Gegen das Vorhaben gab es rund 580 Einwendungen. Diese werden am 13. November, ab 10 Uhr, in den Räumen der Stiftung Ledigenheim in Lohberg, Stollenstraße 1, erörtert, wie die Bezirksregierung Düsseldorf als Genehmigungsbehörde mitteilt.