Offener Brief an Bürgermeisterin EBGS wünscht sich größere Turnhalle für mehr Sport

Dinslaken · Die Ernst-Barlach-Gesamtschule in der Dinslakener Innenstadt hat sich mit einem Offenen Brief an Bürgermeisterin Michaela Eislöffel gewandt. Darin wird ausgeführt, warum die Schule eine 1,5-fach-Turnhalle benötigt.

30.11.2022, 17:54 Uhr

Die noch nutzbare Turnhalle im Gebäudekomplex der Ernst-Barlach-Gesamtschule Dinslaken. Foto: Heinz Schild