Alte Turnhalle seit 2017 gesperrt und nicht mehr nutzbar : EBGS Dinslaken gegen Verzögerung des Sporthallen-Neubaus

Dinslaken Die Schulgemeinde hat sich mit einem Brief an Bürgermeisterin Michaela Eislöffel gewandt, damit die Planungsgespräche fortgesetzt werden.

An der Ernst-Barlach-Gesamtschule (EBGS) wächst die Sorge, dass der von der Stadtverwaltung unterbrochene Schulbauberatungsprozess zu einer weiteren Verzögerung der Kostenplanung und damit des Baus der „dringend benötigten Sporthalle auf“ dem Schulgelände Schiller-/Scharnhorststraße führen könnte. Deshalb haben sich jetzt Eltern-, Schüler- und Lehrerschaft der EBGS mit einem Schreiben an Bürgermeisterin Michaela Eislöffel gewandt.

In der Dezembersitzung des Schulausschussses hatte die Verwaltung eingeräumt, dass es ihr bislang nicht gelungen sei, die Gesamtschule in der Innenstadt beim Planungsprozess mitzunehmen. Diese Einschätzung wird von der Schule geteilt, wenngleich sie sich nicht dafür verantwortlich fühlt. Die Schulgemeinde pocht nun darauf, dass die bisher getroffenen Ratsbeschlüsse zur Modernisierung der Schule umgesetzt werden. Als erfreulich wird es angesehen, dass die Lehrküche sich inzwischen in der Errichtungsphase befindet und voraussichtlich nach den Osterferien in Betrieb genommen werden kann.

In ihrem Schreiben an die Verwaltungschefin, das von Vertretern der Schulpflegschaft, des Lehrerrates, Schülersprecher und Schulleiter unterzeichnet worden ist, wird gefordert, dass der vom Rat bereits beschlossene Auftrag zur Ermittlung der Kosten für den Bau der neuen Sporthalle nicht weiter verzögert werden darf. Dies auch mit dem Hinweis, dass der Transport der Gesamtschüler mit Bussen zu den unterschiedlichsten Sportstätten in der Stadt „seit Jahren eine Belastung für alle Beteiligten“ darstellt und zudem eine „erhebliche, systematische Kürzung des Sportunterrichts“ bedeutet. Die Dauerbelastung des Pendelns zwischen Schule und den verschiedenen Sportstätten dürfe aus Kostengründen sowie aus Sicht der Umweltverträglichkeit nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden, heißt es weiter in dem Schreiben der Schulgemeinde. Die bestehende Zweifachsporthalle der Schule ist nach einem Wasserschaden seit 2017 gesperrt und kann nicht genutzt werden. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung handelt es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden.