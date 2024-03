Kooperation mit dem TV Bruckhausen Dinslakener Gesamtschüler stechen bald mit ihren Segelbooten in See

Die Ernst-Barlach-Gesamtschule (EBGS) verfügt seit neuestem über zwei Segelboote, die von der Segel-AG für die Arbeit auf dem Wasser eingesetzt werden können. „Bis es so weit ist, müssen wir nur noch die Kooperation mit dem Turnverein Bruckhausen, der am Tenderingssee eine Surf- und Segelbasis hat, in trockene Tücher bringen, dann können wir nach den Osterferien damit aufs Wasser“, so Hayo Koch, der die Segel-Arbeitsgemeinschaft (AG) als Lehrer betreut.