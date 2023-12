Früherer Leiter der Ernst-Barlach-Gesamtschule „Die Kinder für das Leben stark machen“

„Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als das Nichtstun. Das würde mich krank machen“, sagt Hans-Ulrich Wangerin. Zum Ende des vergangenen Schuljahres wurde er als langjähriger Leiter der Ernst-Barlach-Gesamtschule (EBGS) in den Ruhestand verabschiedet. Aber so ganz verlassen hat er seine Schule noch nicht. Denn der 68-Jährige ist Geschäftsführer des Ganztagsvereins der EBGS und hat in dieser Funktion dort immer noch ein Büro. Allerdings lässt er keinen Zweifel daran, dass die Verantwortung für die Schule nun in den Händen seiner Nachfolgerin Yvonne Beutner liegt – und da mischt er sich auch nicht ein.