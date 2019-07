Im Bereich einer stillgelegten Rohrleitung : Erneut Öl-Schlieren auf dem Rhein beim alten Steag-Kraftwerk in Möllen

Erneut Öl-Schlieren auf dem Rhein beim alten Steag-Kraftwerk in Möllen

Der Rhein bei Möllen in Höhe des stillgelegten Steag-Kraftwerks. Foto: Zehrfeld

Voerde Im Bereich des stillgelegten Steag-Kraftwerks bei Möllen ist am Dienstagvormittag erneut Öl in den Rhein gelangt. Die Meldung dieses Vorfalls machte das Unternehmen selbst.

Das betreffende Einleitungsrohr gehört zu einer so genannten „Siebband-Abspritzanlage“. In dieser wurden Siebe, durch die Rheinwasser für den Kraftwerksbetrieb gefiltert wurde, wiederum mit Rheinwasser von natürlichen Schwebstoffen, Treibgut und ähnlichem Material gereinigt. Das Wasser, das beim Reinigungsprozess verwendet wurde, wurde direkt wieder in den Fluss zurückgeführt.