Technischer Defekt : Kranausleger drohte herunterzufallen

Dinslaken Für die Demontage des Baugeräts wurde die Straße gesperrt. Häuser mussten geräumt werden.

Die Standfestigkeit eines Baukrans, der im Stadtteil Eppinghoven im Einsatz war, war durch einen technischen Defekt beeinträchtigt. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, drohte der Kranausleger abzustürzen. In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und der Polizei wurde die Straße vor der Baustelle deshalb für den Verkehr gesperrt und die angrenzenden Häuser geräumt. Nachdem die Einsatzstelle abgesichert war, konnte der Baukran von einer Fachfirma demontiert werden. Während der Demontage wurde der Ausleger von einem Autokran gesichert. Nach etwa anderthalb Stunden konnte die Straße wieder freigegeben werden. Am Einsatz beteiligt waren die Polizei, das Ordnungsamt und der Leitungsdienst der Wehr.